Eine Woche nach dem Unwetter wird in Hessen aufgeräumt

Daten des städtischen Eigenbetriebs Kasselwasser zufolge sind am Donnerstag vergangener Woche in 30 Minuten bis zu 50 Millimeter Regen gefallen. „Das sogenannte 100-jährige Ereignis ist definiert mit 45 Millimetern in der Stunde“, ordnete der Sprecher ein. „Absolute Spitzenwerte von 20 Millimetern in fünf Minuten konnten abgelesen werden.“ In den überfluteten Straßen kamen vielen Autofahrern auch ihre Kennzeichen abhanden. Aktuell warteten noch 23 Stück im Kasseler Fundbüro auf ihre Halter, so der Sprecher.