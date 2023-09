Einfamilienhaus abgebrannt: Ehepaar verletzt

Usingen (dpa/lhe) - . Ein Ehepaar ist bei einem Brand in einem Einfamilienhaus im Hochtaunuskreis verletzt worden. Bei dem Feuer am Freitag brannte das Haus in Usingen vollständig aus, wie eine Sprecherin der Polizei in der Nacht sagte. Durch das Feuer entstand ein Schaden von etwa 400.000 Euro.