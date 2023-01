Einfamilienhaus in Vollbrand: 400.000 Euro Schaden

Hofheim am Taunus (dpa/lhe) - . Ein Schaden von 400.000 Euro ist bei einem Vollbrand in einem Einfamilienhaus in Hofheim am Taunus im Main-Taunus-Kreis entstanden. Die Feuerwehr rettete zwei Katzen und einen Hund aus dem brennenden Haus, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Zwei Menschen konnten das Haus rechtzeitig verlassen.