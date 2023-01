Einführung von E-Akte in Justiz kommt voran

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die Einführung der elektronischen Akte in der hessischen Justiz stößt auf Akzeptanz bei den Beschäftigten. Das Justizministerium habe gemeinsam mit den Personalvertretungsgremien einen wichtigen Meilenstein erreicht, erklärte Justizstaatssekretärin Tanja Eichner (CDU) am Dienstag in Wiesbaden.