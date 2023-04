Einigung in Fahrerstreik: Unternehmer spricht von „Zwang“

Mehr als 60 Fahrer vor allem aus Georgien und Usbekistan hatten gut fünf Wochen lang auf der Autobahnraststätte im südhessischen Gräfenhausen an der A5 gestreikt, um ausstehenden Lohn zu erzwingen. Während die Männer einen Teil des Geldes schließlich erhielten, fehlten zunächst noch fast 100.000 Euro. Am Mittwoch hatte sich der Unternehmer in der Vereinbarung zur zeitnahen Überweisung des Geldes an die Fahrer bereiterklärt.