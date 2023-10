Einkauf mit Drohne und Rad: „Kiste Bier passt nicht“

Michelstadt (dpa/lhe) - . Klopapier, Wurst und Käse fliegen durch die Luft direkt vor die Haustür - so die Vision. In ländlichen Gebieten sollen künftig kommerzielle Drohnen Supermarkteinkäufe zu den Kunden bringen. Die Frankfurt University of Applied Sciences, der Drohnenhersteller und -betreiber Wingcopter, der Telekommunikationskonzern Vodafone und weitere Beteiligte haben am Donnerstag in Michelstadt im Odenwald ein Pilotprojekt für den Einsatz der unbemannten Fluggeräte vorgestellt. Es heißt „Drohnen-Lastenrad-Express-Belieferung“, kurz „DrolEx“, und soll in Zukunft schnell und emissionsfrei Waren zum Endverbraucher bringen.