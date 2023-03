Einkaufs-Bus auf dem Land in Nordhessen unterwegs

Fritzlar (dpa/lhe) - . Ein rollender Supermarkt ist künftig in Nordhessen unterwegs. Der Einkaufsbus der Deutschen Bahn und des Handelskonzerns Rewe fährt montags bis samstags täglich bis zu drei Ortschaften an, wie die Bahn am Montag mitteilte. Erste Kundinnen und Kunden sollten am Montag in Fritzlar-Ungedanken (Schwalm-Eder-Kreis) Gelegenheit zum Einkaufen erhalten. Der „Supermarkt auf Rädern“ soll als Pilotprojekt zu festen Zeiten Gemeinden in den Landkreisen Kassel, Schwalm-Eder und Waldeck-Frankenberg anfahren.