Einkaufsbus steuert zusätzliche Dörfer in Nordhessen an

Frankfurt/Kassel (dpa/lhe) - . Ein rollender Supermarkt steuert rund zwei Monate nach seinem Start acht weitere Dörfer in Nordhessen an. Die Standzeiten des Einkaufsbusses der Deutschen Bahn und des Handelskonzerns Rewe werden an den einzelnen Orten dafür allerdings verkürzt, wie die beiden Unternehmen am Montag in Frankfurt mitteilten. Die Konzerne zogen acht Wochen nach der Einführung des Angebots eine positive Bilanz: Mittlerweile habe sich der Einkaufsbus in vielen Ortschaften auch als sozialer Treffpunkt etabliert.