Einsätze wegen Starkregens: Wetter weiter regnerisch

In den kommenden Tagen bleibt es in Hessen weiterhin nass und trüb. Am Mittwoch bestimme ein Mix aus dichten Wolken, Regen und einzelnen Gewitter, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Mancherorts können Starkregen und Windböen auftreten. Die Temperaturen steigen auf 15 bis 18 Grad, in Hochlagen auf 13 Grad. In der Nacht zu Donnerstag lassen die Schauer nach, stellenweise kann sich Nebel bilden. Die Temperaturen fallen dabei auf 10 bis 6 Grad.