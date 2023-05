Einst viele Burschenschafter in Paulskirche

In den Burschenschaften war Heither zufolge ohnehin von Beginn an „ein typisch deutsches National- und Sendungsbewusstsein“ präsent. „Die deutschen Burschenschaften zählten lange schon vor 1933 zu den glühenden Verfechtern zentraler Elemente der nationalsozialistischen Weltanschauung. Auch heute dominiert die völkische Strömung die Deutsche Burschenschaft“, betonte der Buchautor. Liberal-konservative Bünde hätten sich hiervon in den vergangenen Jahrzehnten abgespalten. Die Deutsche Burschenschaft bewege sich daher im Spektrum der extremen Rechten: „Es ist kein Zufall, dass der Verfassungsschutz den mittlerweile auf 4500 Mitglieder zusammengeschrumpften, Mensuren schlagenden (fechtenden) Männerbund mit seinen knapp 70 Studentenverbindungen im Fokus hat.“