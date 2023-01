Eintracht-Chef Hellmann: Um Wettbewerbsfähigkeit kämpfen

Hellmann ist zuversichtlich, dass man mit ausländischen Clubs mit privaten Eigentümern und ihren wesentlich größeren finanziellen Möglichkeiten bei Spielertransfers auch mithalten kann. „Auf Basis der 50+1-Regel gibt es Möglichkeiten, in der Spitze in Europa zu bleiben. Dafür bedarf es kreativer Lösungen“, sagte er. Nach der 50+1-Regel muss die Mehrheit der Anteile eines Vereins immer in den Händen der Mitglieder liegen, um den Einfluss von Investoren zu begrenzen.