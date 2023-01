Eintracht-Coach: „Keine Gedanken“ an Wechsel von Kolo Muani

Frankfurt/Main (dpa) - . Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner geht mit den Spekulationen über einen Wechsel von Stürmer-Senkrechtstarter Randal Kolo Muani in der nächsten Saison zum FC Bayern München gelassen um. „Ich mache mir keine Gedanken, was im Sommer sein wird“, sagte der 48 Jahre alte Österreicher vor dem Fußball-Bundesligaspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim Spitzenreiter in München. „Kolo ist bei uns gut aufgehoben, schauen wir mal, was passiert.“