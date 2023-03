Eintracht-Coach über Abwehr: „Nicht offen wie Scheunentor“

In Wolfsburg erwartet Glasner einen harten Kampf gegen eine Mannschaft, die in dieser Saison schon „alle Phasen“ erlebt habe: Der VfL habe so stark gespielt, dass er in Richtung Champions League tendiert sei, aber auch so oft in Serie verloren, dass er hinten reinzurutschen drohte. „Wir wissen nicht, was für ein Gesicht uns die Wolfsburger zeigen“, sagte er. Fakt ist aber: Der VfL (33 Punkte) kann die mit fünf Punkten vor ihnen liegenden Frankfurter im Sonntagspiel nicht überflügeln.