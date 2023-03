Eintracht entwickelt Nachhaltigkeitsstrategie

Frankfurt/Main (dpa) - . Europa-League-Gewinner Eintracht Frankfurt macht sich fit für die Zukunft. Der hessische Fußball-Bundesligist hat eine übergreifende Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt, mit deren Hilfe die Wettbewerbsfähigkeit des Clubs in Zeiten globaler Herausforderungen gesichert werden soll. „Wir beginnen heute einen Prozess, zu dem auch gehört, dass wir uns den Spiegel vorhalten und uns auf der Basis klarer Zahlen, Daten und Fakten der Größe der Herausforderung bewusst sind“, sagte Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann am Donnerstag in einer Mitteilung des Vereins.