Eintracht erreicht nur Remis gegen Vitesse Arnheim

Die Partie gegen die Niederländer markierte den Abschluss des ersten Trainingslagers im österreichischen Windischgarsten unter der Regie des neuen Trainers Dino Toppmöller. Vor dem ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal am 13. August bei Lokomotive Leipzig steht noch die offizielle Saisoneröffnung am 5. August gegen Nottingham Forest auf dem Vorbereitungsprogramm. Eine Woche später startet die Eintracht mit dem Heimspiel und Hessen-Derby gegen Aufsteiger SV Darmstadt 98 in die Bundesliga.