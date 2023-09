Eintracht Frankfurt bangt vor Freiburg-Spiel um Götze

Frankfurt/Main (dpa) - . Eintracht Frankfurt bangt vor dem Bundesliga-Spiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den SC Freiburg um Mario Götze. Wie die Hessen am Freitag mitteilten, hat der Offensivspieler in der Conference-League-Partie gegen den FC Aberdeen (2:1) einen heftigen Schlag abbekommen. „Wir müssen abwarten“, sagte Coach Dino Toppmöller. Definitiv ausfallen wird Kapitän Sebastian Rode, der an einer Wadenverletzung laboriert. Eine genaue Diagnose steht noch aus.