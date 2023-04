Eintracht Frankfurt bestätigt Kamada-Abgang im Sommer

Frankfurt/Main (dpa) - . Die Wege von Eintracht Frankfurt und Offensivspieler Daichi Kamada trennen sich am Saisonende. Der Fußball-Bundesligist bestätigte am Mittwoch den ablösefreien Abgang des 26 Jahre alten japanischen Nationalspielers, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. „Gerne hätten wir Daichi auch in Zukunft bei der Eintracht gesehen, doch die Interessen des Spielers gingen damit nicht einher“, sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche.