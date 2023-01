Eintracht Frankfurt mit Nationaltorwart Trapp beim FC Bayern

Frankfurt/Main (dpa) - . Nationaltorwart Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt wird im Fußball-Bundesligaspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim Tabellenführer FC Bayern München wieder dabei sein. Der 32 Jahre alte Schlussmann fehlte den Hessen wegen eines grippalen Infekts in der Partie am Mittwoch beim SC Freiburg (1:1). „Kevin ist fit und fährt mit nach München“, sagte Eintracht-Cheftrainer Oliver Glasner am Freitag.