Eintracht Frankfurt muss lange auf Lindström verzichten

Damit fehlt der Rechtsaußen der Eintracht nicht nur am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfB Stuttgart und am 15. März (21.00 Uhr/DAZN) im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League beim SSC Neapel. Dort müssen die Frankfurter ohne Fan-Unterstützung auskommen. In Rafael Borré hätte Coach Oliver Glasner einen adäquaten Ersatz für Lindström, der in seinen bisher 31 Saisonspielen neunmal für die Hessen traf.