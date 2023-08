Eintracht Frankfurt richtet wieder eine Ticketbörse ein

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Eintracht Frankfurt hat für die neue Fußball-Saison wieder eine Ticketbörse für die Fans eingerichtet. Käuferinnen und Käufer, die eine Karte nicht selbst nutzen können, können diese im Ticketshop wieder zum Kauf frei anbieten, wie der Bundesligist am Montag mitteilte. Auf diese Weise würde anderen Fans ermöglicht, das jeweilige Spiel der Eintracht-Profis im Deutsche Bank Park, der Bundesliga-Frauen im Stadion am Brentanobad oder der U21 im Ahorn Camp Sportpark vor Ort mitzuerleben. Neu sei die Nutzbarkeit des eigenentwickelten Features sowohl über die Webseite als auch bequem in der Eintracht-App mainaqila, hieß es. Die neue Ticketbörse sei in den vergangenen Monaten ausgiebig getestet worden. Den Abschluss der Testreihe bildete das Spiel der Männer gegen Nottingham Forest im Rahmen der Saisoneröffnungsfeier am vergangenen Samstag. Dafür hätten rund 200 Ticketkäufer mindestens ein Ticket erfolgreich über die Ticketbörse verkauft. Ab sofort könnten für jedes Spiel der Männer, Frauen und U21 sowohl Einzeltickets aus Dauerkarten als auch Tageskarten, die nicht selbst genutzt werden können, in die Ticketbörse eingestellt werden. Die eingestellten Tickets würden dann wieder regulär über den bekannten Ticketshop verkauft. Fans, die ihre Tickets verkaufen, erhalten den Preis für das entsprechende Einzelspiel erstattet - abzüglich einer je nach Rückzahlungsart anfallenden Verkaufs- und Rückzahlungsgebühr.