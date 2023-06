Eintracht Frankfurt stellt Toppmöller am 7. Juli vor

Frankfurt/Main (dpa) - . DFB-Pokalfinalist Eintracht Frankfurt stellt seinen neuen Cheftrainer Dino Toppmöller am 7. Juli vor. Der 42-Jährige wird sich zum Auftakt bei einer gemeinsamen Pressekonferenz (11.00 Uhr) mit Sport-Vorstand Markus Krösche den Fragen der Journalisten stellen, wie der hessische Bundesligist am Montag mitteilte. Am 10. Juli wartet dann der Trainingsstart, zunächst mit Leistungstests.