Eintracht Frankfurt verpflichtet Wolfsburgs Marmoush

Marmoush spielte bisher 17 Mal für die ägyptische Nationalmannschaft. In Wolfsburg spielt er seit sechs Jahren. Für das Bundesligateam betritt der 24-Jährige bisher wettbewerbsübergreifend 46 Pflichtspiele. In der aktuellen Saison entwickelte er sich zum Stammspieler. In der Saison 2021/22 spielte er auf Leihbasis beim VfB Stuttgart. Für die Schwaben absolvierte er 21 Bundesligaspiele.