Eintracht Frankfurt vorerst ohne verletzten Max

Frankfurt/Main (dpa) - . Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt muss im Saisonendspurt für unbestimmte Zeit auf Philipp Max verzichten. Der 29 Jahre alte Außenbahnspieler zog sich nach Clubangaben vom Donnerstag eine Oberschenkelverletzung zu und wird „bis auf Weiteres“ nicht zum Einsatz kommen. Max wechselte im Winter auf Leihbasis von der PSV Eindhoven an den Main und kam seit seinem Wechsel in acht der vergangenen neun Bundesliga-Spielen von Beginn an zum Einsatz. Für Chefcoach Oliver Glasner dürften Christopher Lenz und Ansgar Knauff die ersten Alternativen auf der linken Außenbahn sein.