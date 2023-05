Eintracht-Frauen: Auslosung in der Königsklasse am 30. Juni

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt bekommen am 30. Juni ihre Gegnerinnen in der ersten Champions-League-Runde zugelost. Das Team von Trainer Niko Arnautis hatte sich durch den 3:0-Sieg am Sonntag bei Turbine Potsdam als Bundesliga-Dritter für die Königsklasse qualifiziert. Während die beiden Erstplatzierten - vor dem letzten Spieltag am kommenden Sonntag der FC Bayern München und der VfL Wolfsburg - direkt die Gruppenphase erreichen, muss sich Frankfurt dafür in zwei Runden qualifizieren.