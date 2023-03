Eintracht-Frauen besiegen Verfolger SC Freiburg

Nationalspielerin Nicole Anyomi brachte die von Beginn an überlegenen Frankfurterinnen mit einem Doppelschlag in der 17. und 50. Minute auf die Siegerstraße. Geraldine Reuteler (55.) und Carlotta Wamser (89.) mit ihrem ersten Bundesligator steuerten die weiteren Treffer bei. Hasret Kayikci (83.) gelang für Freiburg das zwischenzeitliche 1:3. Am kommenden Wochenende muss die Eintracht bei Werder Bremen antreten.