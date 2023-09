Eintracht-Frauen erreichen Champions-League-Playoffs

In der regulären Spielzeit hatte Sofia Cantore den fünfmaligen italienischen Meister in der 48. Minute in Führung gebracht. Lara Prasnikar (66.) gelang der Ausgleich. In der Verlängerung trafen Barbara Dunst (94.) und Laura Freigang (101.) zweimal nur die Latte, sodass es zum Elfmeterdrama mit Happy End kam.