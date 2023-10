Eintracht-Frauen feiern gegen RB Leipzig ersten Saisonsieg

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben mit dem ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga eine gelungene Generalprobe für das Playoff-Hinspiel in der Champions League gegen Sparta Prag gefeiert. Das Team von Trainer Niko Arnautis kam am Samstag gegen Aufsteiger RB Leipzig zu einem 3:1 (0:1) und verließ mit drei Punkten die Abstiegsplätze. Lydia Andrade brachte die Gäste in der 27. Minute in Führung, ehe Barbara Dunst (71.), Laura Freigang (86./Foulelfmeter) und Carlotta Wamser (90.+2) die Partie für Frankfurt drehten.