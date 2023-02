Eintracht-Frauen fordern FC Bayern: „Immer eine Chance“

Im Saisoneröffnungsspiel im September im Deutsche Bank Park vor der Rekordkulisse 23 200 Fans hatten die Frankfurterinnen ein 0:0 gegen den Meister von 2021 erkämpft. Vor dem Rückrundenstart liegt das Eintracht-Team von Trainer Niko Arnautis als Zweiter hinter Titelverteidiger VfL Wolfsburg einen Punkt vor den Münchnerinnen, deren Spiel in Potsdam am vergangenen Wochenende allerdings ausgefallen war. Die drei Ersten der Tabelle qualifizieren sich am Saisonende für die Champions League.