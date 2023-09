Eintracht-Frauen in der Königsklasse gefordert

Die Mannschaft fiebert der Aufgabe entgegen und setzt dabei auch auf den Heimvorteil. Am Mittwoch wird im Stadion am Brentanobad gespielt, am Samstag im Deutsche Bank Park. „Die Vorfreude, zum zweiten Mal in Folge die Qualifikation zu spielen, ist riesig. In Frankfurt ist das noch toller. Familie, Freunde sind da, die Fans pushen einen immer“, sagte Kapitänin Tanja Pawollek und fügte hinzu: „Die Aufregung steigt. Wir können den Mittwoch kaum abwarten.“