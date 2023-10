Eintracht-Frauen kämpfen um Einzug in Gruppenphase

Von daher stehen die WM-Teilnehmerinnen Freigang, Sophia Kleinherne, Sara Doorsoun, Stina Johannes und Nicole Anyomi unter besonderer Beobachtung. Flügelstürmerin Anyomi ist nach einer Erkältung jedenfalls wieder einsatzbereit. Die Eintracht hatte sich durch einen 5:4-Sieg nach Elfmeterschießen gegen Juventus Turin den Einzug in die Playoffs gesichert. Das Rückspiel in Prag findet in einer Woche statt. Die Frankfurterinnen können erstmals seit 2016, damals noch als 1. FFC Frankfurt, wieder unter die besten 16 Teams kommen. Der 1. FFC hatte viermal den Titel in der Königsklasse beziehungsweise im Vorgängerwettbewerb UEFA-Cup gewonnen.