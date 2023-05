Eintracht-Frauen nach Sieg in Leverkusen Tabellendritter

Leverkusen (dpa/lhe) - . Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt sind der Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation einen weiteren Schritt nähergekommen. Die Hessinnen kamen am 19. Bundesliga-Spieltag bei Bayer Leverkusen zu einem 3:2 (1:0)-Sieg und verteidigten mit nunmehr 45 Punkten den dritten Tabellenplatz. Nicole Anyomi in der 28. Minute, Tanja Pawollek (50.) und Lara Prasnikar (73.) erzielten am Samstag die Tore für das Team von Trainer Niko Arnautis. Für Leverkusen trafen Verena Wieder (84.) per Foulelfmeter und Milena Nikolic (88.).