Eintracht hofft gegen Heidenheim auf zweiten Saisonsieg

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Nach zwei Pflichtspiel-Niederlagen in Serie möchte Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Heidenheim in die Erfolgsspur zurückkehren. Die Hessen streben im Duell mit dem Aufsteiger am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) den zweiten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga an. Beide Teams weisen nach sechs Spielen jeweils sieben Punkte auf und rangieren damit im Tabellenmittelfeld. Die Eintracht muss wie schon bei der bitteren 1:2-Pleite in der Conference League bei PAOK Saloniki auf ihren verletzten Kapitän Sebastian Rode und den gesperrten Mario Götze verzichten.