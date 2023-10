Eintracht hofft in Saloniki auf Ende der Sturm-Flaute

Mit mehr als einer Stunde Verspätung war der Flieger am Nachmittag in Frankfurt abgehoben - ohne Götze und Rode. Der Weltmeister von 2014 trat die Reise wegen der bevorstehenden Geburt seines Kindes nicht mit an und fehlt dem Fußball-Bundesligisten in der Partie am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) ebenso wie der verletzte Rode. „Mario hat mich angesprochen im Training und mir die Hintergründe erläutert. Es war keine Frage, seinem Wunsch stattzugeben“, sagte Toppmöller zum kurzfristigen Ausfall von Götze.