Eintracht holt Schweizer Nationalspielerin Nadine Riesen

Für den FC Zürich absolvierte die 23-Jährige insgesamt 66 Pflichtspiele, erzielte neun Tore und lieferte zehn Vorlagen. In der Champions League stand Riesen in jedem Spiel der Schweizer in der Startelf. Bei der Weltmeisterschaft in Neuseeland kam sie in vier Partien zum Einsatz und erreichte mit dem Nationalteam das Achtelfinale.