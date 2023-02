Eintracht im Pokal gegen Darmstadt ohne Lindström

Frankfurt/Main (dpa) - . Eintracht Frankfurt muss im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Zweitliga-Tabellenführer Darmstadt 98 auf Offensivspieler Jesper Lindström verzichten. „Leider fällt er wegen einer Verhärtung im Oberschenkel aus“, teilte Eintracht-Trainer Oliver Glasner am Montag mit. Ansonsten stünden alle Profis für die Partie am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) zur Verfügung. Im Hessen-Derby will der Fußball-Bundesligist seiner Favoritenrolle gerecht werden. „Im Endeffekt ist es einfach. Das Ziel ist das Viertelfinale“, betonte Glasner.