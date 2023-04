Eintracht in Dortmund weiter ohne Abwehrspieler Ndicka

Frankfurt/Main (dpa) - . Eintracht Frankfurt muss im Bundesliga-Spiel bei Borussia Dortmund erneut auf Abwehrspieler Evan Ndicka verzichten. Der 23 Jahre alte Franzose fällt in der Partie an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) wegen einer Hüftverletzung weiterhin aus. „Er kann aufgrund von Schmerzen nicht trainieren und ist erst einmal raus“, berichtete Eintracht-Trainer Oliver Glasner am Donnerstag.