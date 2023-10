Eintracht in Saloniki ohne Kapitän Rode

Frankfurt/Main (dpa) - . Ohne Kapitän Sebastian Rode bestreitet Eintracht Frankfurt das zweite Gruppenspiel in der Conference League beim griechischen Vizemeister PAOK Saloniki. Der verletzte Mittelfeldspieler fehlte am Mittwoch beim Abschlusstraining und steht dem Fußball-Bundesligisten in der Partie am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) nicht zur Verfügung.