Eintracht kämpft in Helsinki ums Überwintern in Europa

Frankfurt/Main (dpa/) - . Eintracht Frankfurt könnte mit einem Sieg im Rückspiel der Conference League am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) beim HJK Helsinki einen großen Schritt zum Achtelfinal-Einzug machen. Der hessische Tabellenzweite in der Gruppe G muss auf die verletzten Defensivspieler Robin Koch und Tuta verzichten. Das Hinspiel gegen den finnischen Rekordmeister gewann der Fußball-Bundesligist mit 6:0. Mit einem Erfolg in Helsinki würde die Eintracht sicher in die Play-offs um den Einzug ins Achtelfinale einziehen und auf einen Gruppendritten der Europa League treffen. Als Gruppensieger kämen die Frankfurter direkt in die K.o.-Runde. Die Entscheidung darüber dürfte im Spiel gegen PAOK Thessaloniki am 30. November fallen.