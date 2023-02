Eintracht-Kapitän Rode ist gegen Neapel im Kader

Frankfurt/Main (dpa) - . Kapitän Sebastian Rode wird im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) gegen den italienischen Spitzenclub SSC Neapel in den Kader von Eintracht Frankfurt zurückkehren. „Er wird aber nicht von Anfang an spielen“, sagte Eintracht-Trainer Oliver Glasner einen Tag vor der Partie.