Eintracht-Kapitän Rode: Karriereende „in Stein gemeißelt“

Windischgarsten (dpa/lhe) - . Eintracht Frankfurts Kapitän Sebastian Rode hat bekräftigt, seine Karriere nach dem Ende der neuen Fußballsaison zu beenden. „Man soll niemals nie sagen, aber für mich ist es in Stein gemeißelt. Es wird immer schwieriger, mit den jungen Spielern mitzuhalten“, sagte der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler am Donnerstag im Trainingslager des Bundesligisten im österreichischen Windischgarsten. „Es ist der Entschluss gereift, dass ich einen Schlussstrich unter meiner Karriere auf diesem Level ziehen möchte“, sagte er und fügte hinzu: „Vielleicht kicke ich noch einmal in der Kreisliga.“