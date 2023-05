Eintracht-Keeper Trapp will „das Ding“ im Pokal-Finale holen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Den DFB-Pokalerfolg 2018 von Eintracht Frankfurt verfolgte Kevin Trapp nur am Fernseher. Denn erst wenige Wochen später kehrte er damals von Paris St. Germain an den Main zurück. Nun will auch der Torwart erstmals die goldene Trophäe nach dem Endspiel am Samstag (20.00 Uhr/ZDF und Sky) gegen Titelverteidiger RB Leipzig in den Händen halten und eine große Siegesfeier erleben. „Es geht darum, den Titel zu gewinnen, um danach im Korso durch die Straßen fahren und mit den Fans feiern zu können“, sagte der 32 Jahre alte Nationalkeeper am Dienstag.