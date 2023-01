Eintracht mit Siegeswillen und Trapp zum FC Bayern

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Eines stellte Oliver Glasner vor dem Gastspiel des Tabellenvierten Eintracht Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Bayern München mal ganz klar. „Wir haben nie das Ziel ausgegeben, dass wir den FC Bayern überholen wollen“, betonte der Trainer am Freitag vor dem 104. Bundesligaduell der beiden Clubs. Die Bayern seien zehnmal am Stück Meister geworden und hätten nur eines der 25 Pflichtspiele in dieser Saison verloren: „Ich weiß nicht, ob wir schon auf Augenhöhe sind, sein müssen oder sollen. Aber es ist auch egal. In einem Spiel kann man immer gewinnen.“