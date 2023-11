Eintracht muss zum Bayern-Bezwinger 1. FC Saarbrücken

Dortmund (dpa/lhe) - . Eintracht Frankfurt muss im Achtelfinale des DFB-Pokals beim Bayern-Bezwinger und Drittligisten 1. FC Saarbrücken antreten. Dies ergab die Auslosung am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. „Saarbrücken hat den FC Bayern aus dem Wettbewerb geworfen sowie in der ersten Runde den Zweitligisten Karlsruher SC“, kommentierte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller die Auslosung. „Das allein zeigt schon, welches Potenzial in unserem nächsten DFB-Pokalgegner steckt.“ Die Partie im Saarland wird entweder am 5. oder 6. Dezember ausgetragen.