Eintracht-Neuzugang Koch hofft auf Comeback im DFB-Trikot

Frankfurt/Main (dpa) - . Ex-Nationalspieler Robin Koch will sich mit guten Leistungen bei Eintracht Frankfurt für die Heim-EM 2024 empfehlen. „Mein voller Fokus liegt auf Frankfurt, aber die Rückkehr in die Nationalmannschaft ist natürlich auch ein Thema. Ich möchte erst einmal eine gute Saison mit der Eintracht spielen. Dann wird man sehen, ob die Tür wieder aufgeht“, sagte der Neuzugang des hessischen Fußball-Bundesligisten am Dienstag.