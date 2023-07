Eintracht-Neuzugang Marmoush: Frankfurt wie New York

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Für Eintracht Frankfurts Neuzugang Omar Marmoush hat der Wechsel von Wolfsburg in die Mainmetropole auch persönlich einiges verändert. „Das ist New York für mich gerade. Ich bin ein bisschen überfordert. Es ist eine große Umstellung“, sagte der 24 Jahre alte Ägypter am Freitag bei seiner Vorstellung in Frankfurt. Der Offensivspieler wurde in diesem Sommer vom VfL zum Pokalfinalisten aus Hessen transferiert.