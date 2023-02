Eintracht-Neuzugang Max: Bundesliga „eine Riesenchance“

Frankfurt/Main (dpa) - . Neuzugang Philipp Max verspricht sich von seinem Wechsel zu Eintracht Frankfurt einen weiteren Karriereschub. „Mit 29 ist das jetzt eine Riesenchance, in der Bundesliga noch mal Vollgas zu geben, einfach mein Gesicht zu zeigen“, sagte der frühere Augsburger bei seiner Vorstellung am Mittwoch. „In letzter Zeit war die Sehnsucht meinerseits riesig, dass ich wieder in der Bundesliga spielen darf.“