Eintracht ohne Kolo Muani - Augsburg mit Kapitän Gouweleeuw

Frankfurt/Main (dpa) - . Der französische Vizeweltmeister Randal Kolo Muani fehlt in der Startelf von Eintracht Frankfurt im Fußball-Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg. Beim Training in der vergangenen Woche hatte der Torjäger wegen Problemen an den Adduktoren kürzertreten müssen. Für ihn spielt Rafael Borré. Dagegen steht Mittelfeldregisseur Mario Götze nach überstandenem Magen-Darm-Infekt in der Startelf. Von Anfang an ist auch der Japaner Daichi Kamada dabei, der den Vorzug vor Ansgar Knauff bekam.