Eintracht ohne Ndicka - Hofmann zurück in der Startelf

Bei den Gästen aus Mönchengladbach rutschten im Vergleich zum 2:0 gegen Wolfsburg Ex-Weltmeister Christoph Kramer, Nathan Ngoumou und Lars Stindl aus der ersten Elf. Kramer habe mit Rückenproblemen das Training am Freitag abgebrochen, berichtete Trainer Daniel Farke bei Sky. „Uns war das Risiko heute zu groß, ihn von Anfang an zu bringen.“ Julian Weigl und der zuletzt gesperrte Manu Koné bilden nun die Doppelsechs. Auch Nationalspieler Jonas Hofmann rückt wieder in die Startelf.