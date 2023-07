Eintracht-Profis starten mit Leistungstests

Frankfurt/Main (dpa) - . Eintracht Frankfurt ist mit Leistungstests in die Vorbereitung auf die neue Fußball-Saison gestartet. 25 Profis stellten sich im Proficamp am Montag den detaillierten Untersuchungen, teilte der Bundesligist mit. Zu den ersten Adlerträgern, die mit den Leistungstests begannen, gehörten neben den Routiniers Sebastian Rode, Timothy Chandler und Mario Götze auch die Neuzugänge Robin Koch, Ellyes Skhiri und Hugo Larsson. Die Nationalspieler um Torwart Kevin Trapp sowie den Stürmern Randal Kolo Muani und Omar Marmoush steigen am 17. Juli ins Training ein. Das erste öffentliche Training ist aber bereits am Mittwoch.