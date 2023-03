Eintracht scheitert mit Einspruch gegen Fan-Ausschluss

Neapels Bürgermeister Gaetano Manfredi sagte am Montag laut Nachrichtenagentur Ansa: „Wir sorgen uns nicht um die Sicherheit im Stadion, sondern darum, was in der Stadt passieren kann.“ Er erinnerte an das Gruppenspiel in dieser Champions-League-Saison von Napoli gegen Ajax Amsterdam, als es in der Innenstadt zu Zusammenstößen zwischen Fans kam, diese ein Restaurant verwüsteten und ein niederländischer Fan niedergestochen wurde.